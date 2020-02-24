Экономика

ИзвестияИзвестияНесколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Читать в источнике
Комментировать3,9K
с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
Ведомости24 февраля в 16:00

Подробнее о событии

В России прекращают работу три сахарных завода

Общественное телевидение России25 февраля в 17:39

«Ведомости»: в России могут закрыться несколько сахарных заводов

ТАСС24 февраля в 22:20

В России закрылись несколько сахарных заводов

РИА Новости25 февраля в 08:10

В России закроются три сахарных завода

РБК25 февраля в 00:16

Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе

Коммерсантъ25 февраля в 14:38

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

Lenta.ru24 февраля в 20:31

В России закрываются сахарные заводы

Ведомости24 февраля в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Кино

Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Kinonews.ru 25 февраля в 17:07
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru 07:25
Политика

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Газета.Ru 05:15
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
РИА Новости 05:32
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
Футбол

В АПЛ появится Зал славы для игроков, закончивших карьеру

В АПЛ появится Зал славы для выдающихся игроков лиги. Попасть в Зал славы смогут только футболисты, уже закончившие карьеру.
Sports.ru 06:00
Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Кино

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Piter.tv вчера в 13:10
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:33
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

РБК 06:08
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Происшествия

28-летняя беременная умерла после приема в женской консультации

Вести.Ru 06:19
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Авто

Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

Как сообщает «Автостат», в прошлом году сменился лидер по экспорту и им стал кроссовер Skoda Kodiaq, собираемый на предприятии в Нижнем Новгороде.
Tvoe-avto.com вчера в 14:08
Экономика

Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля

В случае с автомобилями депутаты предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц при покупке для личных и семейных нужд легкового автомобиля.
Российская газета 06:55
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС вчера в 06:17
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

OAnews вчера в 01:57
Гаджеты

Более миллиарда смартфонов оказались под угрозой взлома

Уязвимость Wi-Fi чипов, произведенных Cypress и Broadcom, поставила под угрозу миллиарды устройств.
ToDay News Ufa 01:41
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru 25 февраля в 09:00
Политика

США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

США на днях отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в четверг замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
РИА Новости 03:31
Космос

NASA воссоздало полет «Аполлона-13» над обратной стороной Луны

Популярная механика вчера в 06:35
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Футбол

Семак не знает, когда Дзюба сможет играть

Напомним, Дзюба получил травму в товарищеском матче с минским «Динамо».
78.ru 06:57
Шоу-бизнес

Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию

Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Актуальные Новости 04:34
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU 05:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Свадьбу сыграем на берегу реки Мойки»

Олигархи, танцоры и охранники: каких мужчин выбирает Анастасия Волочкова. Однажды балерина уже устраивала пышную свадьбу в Северной столице.
StarHit.ru вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное