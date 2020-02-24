Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Наука Найден белок, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания Как сообщает ToDay News Ufa, во время недавних исследований удалось обнаружить, что высокий уровень бета-амилоида в крови может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Экономика Дефицит бюджета Приморья будет увеличен до 19 млрд рублей Как отметили сотрудники министерства финансов регионального правительства, внесение корректировки в закон о бюджете Приморья связано с увеличением расходов за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, предусмотренных в прошлом году на соответствующие цели.

Политика Экономисты оценили последствия новых санкций против России "Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Общество В Петербурге отказались согласовать марш Немцова Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Наука Впервые найдена окаменевшая смола мелового периода Британским ученым впервые удалось найти образцы окаменевшей смолы (камеди) древнего дерева, датированные началом мелового периода (110 млн лет назад).