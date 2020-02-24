Экономика
РБКВ России закроются три сахарных завода
В сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать три сахарных завода суммарной мощностью свыше 150 тыс. т. Об этом заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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