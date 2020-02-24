Экономика
ИзвестияНесколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами
Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.
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Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Общество
В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне
По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
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Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
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Общество
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Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет
Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
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Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о снижении цен на газ для украинцев
Стоимость природного газа для населения Украины в феврале 2020 года понижается до 3,95 тыс. грн (10,3 тыс. руб.) по сравнению с январем за тысячу кубометров, сообщает пресс-служба «Нафтогаз Украины».
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Глава минздрава Украины сочла коронавирус не опаснее обычного гриппа
Коронавирус не опаснее обычного гриппа, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, призвав журналистов не называть инфекцию смертельной и не сеять панику.
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Московское «Динамо» победило в овертайме «Трактор» в матче КХЛ
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Политика
Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.
Экономика
Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти
«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Наука
CRISPR замедлил развитие бокового амиотрофического склероза
Американским генетикам удалось замедлить развитие бокового амиотрофического склероза у мышей с помощью генной терапии.
Футбол
Экс-голкипер «Челси»: Азар все время ходит в пиццерию
Польский голкипер Марцин Булка поделился впечатлениями от игры с форвардом Эденом Азаром, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
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«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»
Армия и оружие
В США заявили о ликвидации двух лидеров группировки «Аш-Шабаб»
Вооруженные силы США ликвидировали в минувшую субботу двух лидеров террористической группировки "Аш-Шабаб", стоявших за атаками на кенийскую базу Манда-бэй, сообщили в Африканском военном командовании (AFRICOM).
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Найдена возможность выявлять ранние признаки рака
Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
Происшествия
В Германии машина въехала в толпу зрителей на карнавале
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В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным
«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
Кино
Режиссер Кэри Фукунага показал видео со съемок нового фильма о Бонде
Режиссер отметил, что в новом фильме главный герой столкнется с самым опасным противником.
Политика
США назвали условие подписания соглашения с талибами
Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.