Экономика

ИзвестияИзвестияНесколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Читать в источнике
Комментировать3,4K
с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
Ведомостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе

Коммерсантъ14:38

В России закроются три сахарных завода

РБК00:16

В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности

РИА Новости08:10

В России закрываются сахарные заводы

Газета.Ru08:55

Эксперты: закрытие сахарных заводов не приведет к росту цен на продукцию

ТАСС04:27

На российском сахарном заводе назвали причину закрытия

Lenta.ru11:56

В России закрываются сахарные заводы

Ведомостивчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:01, Ашберн
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

"Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.
Интерфакс 13:35
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru 14:03
Энергетика

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:00
Футбол

Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)

Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:39
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес

Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела

Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Суть событий 06:24
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Shraibikus News 11:43
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Общество

В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находится пара из России

На острове Тенерифе в одном из отелей, закрытом на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавирусной инфекции, находится супружеская пара из России.
RT на русском 13:34
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Актриса Агата Муцениеце сообщила о разводе со своим супругом – звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Слово и Дело вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала идеальную фигуру после родов

Оксана Самойлова неделю назад стала мамой в четвертый раз. После трех девочек в звездной семье, наконец, появился мальчик.
Paparazzi.ru 01:36
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Общество

Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
РИА Новости 15:50
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Политика

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Ведомости 13:06
Происшествия

13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur

Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
REGNUM 12:40
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета 12:31
Спорт

Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить

Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить в связи с угрозой распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online 12:20
Происшествия

Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
ТАСС 15:28
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Экономика

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
РБК 07:31
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
ТАСС 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное