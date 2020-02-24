Экономика

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В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
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с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
Ведомости24 февраля в 16:00

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В России прекращают работу три сахарных завода

Общественное телевидение Россиивчера в 17:39

В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности

РИА Новостивчера в 03:35

В России закрывается очередной сахарный завод

Коммерсантъ24 февраля в 16:44

«Ведомости»: в России могут закрыться несколько сахарных заводов

ТАСС24 февраля в 22:20

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

Lenta.ru24 февраля в 20:31

В России закроются три сахарных завода

РБКвчера в 00:16

В России закрываются сахарные заводы

Ведомости24 февраля в 16:00
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Происшествия

Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге

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Экономика

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Lenta.ru 01:41
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Экономика

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ГлобалМСК.ру вчера в 16:12
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Политика

Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
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Лидером по относительному числу ДТП стала Тыва

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Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

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Газета.Ru вчера в 14:46
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Суд отклонил жалобу убийцы Немцова на перевод из колонии в тюрьму

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РИА Новости вчера в 13:37
Энергетика

Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

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Происшествия

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Авто

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Биатлон

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Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле

Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала, сообщил гендиректор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.
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Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной

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Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
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