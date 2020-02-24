Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Футбол «Валенсия» может пригласить Пеллегрини на пост тренера «Валенсия» перед стартом группового этапа Лиги чемпионов отправила в отставку Марселино Гарсию Тораля, пригласив вместо него Альберта Селадеса, который возглавляет команду и сейчас.

Армия и оружие США «уничтожили» российский танк «Армата» в рекламе своего нового вертолета «Анимированные кадры демонстрируют нападения вертолета на вражеские цели, в том числе на новейшие российские боевые танки Т-14 и тяжелую боевую машину пехоты Т-15 на базе тяжелой гусеничной унифицированной платформы "Армата"», – пишут авторы Defence Blog.

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