Экономика
ИзвестияНесколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Итальянский футбольный клуб «Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Кино
Появились первые рецензии на нового «Человека-невидимку» — впечатления смешанные
Общее впечатление у критиков получилось несколько смешанное, однако с положительным уклоном.
Здоровье
В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы
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Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Игры
В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3
В интернет на днях утекли скриншоты проекта. Изображения опубликовали на форуме ResetEra.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Общество
Ассанж появился в лондонском суде на слушаниях по экстрадиции в США
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж появился в лондонском суде в первый день слушаний по его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
Политика
Кремль отберет кандидатов в Госдуму через конкурс «Лидеры России»
По итогам конкурса, который завершится в мае, будет отобрано 70–80 человек, для них организуют обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС (там сейчас работает «школа губернаторов», через которую прошли более 20 глав регионов).
Политика
Секретарь СНБО Украины заявил о подготовке Киева к «наступлению» РФ
Киев «очень-очень мощно» готовится к «широкомасштабному наступлению» России.
Космос
Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов
Ученые нашли экзопланету из класса горячих юпитеров, которая делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов.
Киберспорт
Из Dota Underlords удалят предметы пробного Battle Pass
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Наука
Найдена возможность выявлять ранние признаки рака
Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
Футбол
Гвардиола: «Верю, что Стерлинг сыграет с „Реалом“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что атакующий полузащитник команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против мадридского «Реала» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
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Политика
Парад Победы поставил Запад в тупик
Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
Хоккей
Определились все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Во вторник, 25 февраля, определились все участники стадии плей-офф КХЛ. За право стать победителем Кубка Гагарина-2020 поборются 16 команд.
Общество
Генпрокуратура впервые обжаловала штраф за неуважение к власти
Генеральная прокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе за неуважение к власти.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана обнаружен коронавирус
Чиновник отметил, что у него накануне поднялась температура, первоначальный анализ показал положительный результат.