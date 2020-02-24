Экономика
ИзвестияНесколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомости24 февраля в 16:00
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Происшествия
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
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Сурков не исключил обнуления президентских сроков
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Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
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Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве
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Технологии
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Систему видеоповторов введут на всех матчах РПЛ
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По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.
Наука
За 2 недели мышей вылечили от диабета стволовыми клетками человека
Происшествия
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Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии приняли важное решение
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Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Гаджеты
Samsung улучшила камеру 108-мегапиксельного Galaxy S20 Ultra до начала продаж
Компания Samsung Electronics начала распространение первого обновления прошивки премиального смартфона Galaxy S20 Ultra до старта розничных продаж.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Футбол
Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
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Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Общество
В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сан-Франциско объявлено чрезвычайное положение из-за международной вспышки коронавируса, передает издание The Hill.
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
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Финальным станет седьмой сезон сериала «Сваты»
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, сообщает beIN Sports.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Культура
Новый проект актера «Великолепного века» Халита Эргенча провалился
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Политика
Условие завершения конфликта на Украине назвали в Госдуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма.
Кино
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.