Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Политика Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.

Происшествия В Подмосковье произошел крупный пожар на складах Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Здоровье В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19 Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Экономика Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.

Политика В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.

Политика США расширили санкции против России Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".

Общество Компания Walt Disney сменила генерального директора Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.

Авто Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.