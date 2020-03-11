Энергетика
Ореанда-НовостиНесколько стран объявили нефтяную войну России
Некоторые из входящих в ОПЕК государств объявили Российской Федерации нефтяную войну. Так, Ирак, Кувейт и ОАЭ заявили об огромных скидках для тех, кто купит ценный ресурс на их территории. Об этом сообщает издание «Bloomberg».
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Еще две страны вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ объявили нефтяную войну России
Российский Диалог12:29
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