Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Клопс
Клопс

В Минске тысячи протестующих вышли на площадь у Дома правительства

По данным агентства, пришедшие на площадь Независимости люди требуют пересчёта голосов либо новых выборов. В знак солидарности с протестующими силовики, оцепившие Дом правительства и здание ЦИК, опустили щиты.В то же время в центр республиканской столицы выдвинулась колонна военных.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Интерфаксвчера в 12:25
Известия

Манифестанты вышли на площадь Независимости к зданию правительства Белоруссии

Известиявчера в 10:30
Московский Комсомолец

Толпа заняла площадь у Дома правительства в Минске, ОМОН опустил щиты

Московский Комсомолецвчера в 10:43
Вести.Ru

Рабочие МТЗ прибыли к Дому правительства, перекрыв проспект Независимости

Вести.Ruвчера в 10:42
РБК

Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями

РБКвчера в 11:33
ТАСС

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

ТАССвчера в 10:44
REGNUM

Минск: на площадь Независимости устремились колонны протестующих

REGNUMвчера в 09:45
КП - Беларусь

Ситуация у Дома правительства в Минске: силовики опустили щиты, но стоят, протестующие сидят и поют

КП - Беларусьвчера в 13:00

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
43

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное деловчера в 02:36
12

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русскомвчера в 12:49
1K

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
258

Турецкая Enka приобрела бывшее здание Минэкономики

Инвесторам предлагалось приобрести комплекс из двух зданий (десятиэтажного с подвалом и двухэтажного) общей площадью около 23 тыс. кв. м. Enka — один из крупнейших в России владельцев коммерческой недвижимости.
Коммерсантъвчера в 11:38
2

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъвчера в 18:16
33

США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ruвчера в 13:22
111

В США удивились российскому фокусу со старыми бомбардировщиками

Оснащая старые машины новейшим вооружением и оборудованием, российские авиастроители превращают их в современные летательные аппараты, которые способны выполнять сложнейшие задачи.
Политическая Экспертизавчера в 12:38
1