В Минске тысячи протестующих вышли на площадь у Дома правительства

По данным агентства, пришедшие на площадь Независимости люди требуют пересчёта голосов либо новых выборов. В знак солидарности с протестующими силовики, оцепившие Дом правительства и здание ЦИК, опустили щиты.В то же время в центр республиканской столицы выдвинулась колонна военных.