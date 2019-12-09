Происшествия

RT на русскомRT на русскомНесколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске

В несколько учебных заведений Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва, проведена эвакуация.
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с чего всё началось

В Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании восьми школ

Ранее ТАСС сообщал о трех школах, которые пришлось эвакуировать из-за звонка о минировании. Звонки поступили, когда дети пришли в школы. На месте работают экстренные службы.
ТАСС18:49

Подробнее о событии

Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске после сообщений о минировании

ТАСС18:57

Сообщения о минировании многих школ и крупных вузов поступают в Хабаровске

AmurMedia.ru19:23

Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске

RT на русском19:10

В Хабаровске и Комсомольске массово эвакуируют школы и институты из-за сообщений о бомбах

КП - Хабаровск19:49

Девять российских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Lenta.ru19:27

В Комсомольске-на-Амуре восемь школ эвакуированы из-за сообщений о минировании

Life.ru19:16

Еще девять школ «заминировали» в Комсомольске-на-Амуре

REGNUM19:34
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Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Общество

Названы самые курящие и пьющие регионы России

Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Lenta.ru 19:40
Происшествия

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru 19:34
Авто

Кроссовер Kia Seltos сертифицировали для России

В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
Движок 06 декабря в 04:15
Политика

Тысячи украинцев вышли на майдан перед «нормандской» встречей

РЕН ТВ 07:55
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена».
Sportbox.RU вчера в 13:26
Футбол

Гвардиола: «Было непросто справляться с контратаками МЮ»

«Ливерпуль» находится в невероятной форме, выиграв 15 игр из 16.
Soccer.ru вчера в 15:56
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com вчера в 07:00
Происшествия

Антикоррупционный закон в действии: депутат лишен мандата

Установлено, что одним из депутатов наслежного совета депутатов МО «Село Белькачи» не представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения им не представлены также на членов своей семьи, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
SakhaLife.ru 19:24
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Музыка

Семечками Полину Гагарину закидали и оскорбили на шоу «Голос»

Мужчна высыпал на стол Полины Гагариной горсть семечек. Такого жеста артистка не ожидала, об этом сообщает РИА «Новости».
Privet-Rostov.ru 11:37
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Шоу-бизнес

Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян

Комсомольская правда вчера в 01:16
Политика

Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Экономика

Эксперты выяснили, почему россияне не платят по долгам

Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
ПРАЙМ 19:15
Футбол

Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

Lenta.ru 11:57
Политика

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
Здоровье

Родителей могут обязать предоставлять в школу информацию о здоровье ребенка

У родителей может появиться обязанность предоставлять в школу информацию о здоровье ребёнка, если ему требуются особые условия для обучения, питания, занятий физкультурой.
Парламентская газета 17:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 06 декабря в 14:30
Происшествия

Число погибших при стрельбе в центре Мехико возросло до пяти

Число жертв стрельбы неподалеку от президентской резиденции в столице Мексики Мехико возросло до пяти человек.
РБК 18:49
Политика

На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
URA.Ru вчера в 22:59
Транспорт

РЖД перешли на новый график движения поездов

"Российские железные дороги" с 8 декабря ввели в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы, в котором больше скоростных и двухэтажных поездов.
ТАСС 03:26
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
РБК 07:28
Политика

В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика

СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса.
Мой Брянск вчера в 09:35
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU 06 декабря в 14:32
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 09:08
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