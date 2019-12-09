Ранее ТАСС сообщал о трех школах, которые пришлось эвакуировать из-за звонка о минировании. Звонки поступили, когда дети пришли в школы. На месте работают экстренные службы.

с чего всё началось

В несколько учебных заведений Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва, проведена эвакуация.

Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске

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