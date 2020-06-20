Общество
ИнтерфаксНесколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы. В частности, залитым водой оказался участок Варшавского шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, движение открыто в обоих направлениях только по левым рядам.
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Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях
РЕН ТВ вчера в 09:30
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество
В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США
В ходе протестов против расовой дискриминации активисты снесли три памятника в Сан-Франциско, передает NBC Bay Area.
РБК 15:01
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Газета.Ru 13:59
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Транспорт
Все крупные подтопления на дорогах Москвы устранены
В столице устранили все крупные подтопления, которые влияют на дорожное движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 11:38
Здоровье
Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
Канал 7+ 06:29
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
РИА Новости 12:55
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Армия и оружие
На Украине прошли боевые испытания ракеты «Нептун»
Украинские военные испытали крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 18 июня в 21:30
Киберспорт
Mount & Blade II: Bannerlord получила 78 патчей и вышла в Epic Games store
С момента релиза, студия TaleWorlds выпустила 78 патчей и обновлений, которые устранили более 200 ошибок, приводивших к вылетам игры.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Кино
Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Короткий 30-секундный тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» опубликовал в своем Twitter-аккаунте режиссер картины Зак Снайдер.
Live24 вчера в 06:38
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Продолжительность жизни человека зависит от количества пережитых им мутаций, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 14:31
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с коронавирусом
Paparazzi.ru 15:03
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове вчера в 20:23
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Футбол
Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»
«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
Матч ТВ 01:59