Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНесколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы. В частности, залитым водой оказался участок Варшавского шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, движение открыто в обоих направлениях только по левым рядам.
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«Улицы превратились в море»: как сильнейший дождь затопил Москву

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Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

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Газета.Ru 13:59
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Общество

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Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Транспорт

Все крупные подтопления на дорогах Москвы устранены

В столице устранили все крупные подтопления, которые влияют на дорожное движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
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Здоровье

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"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
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Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
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Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
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На Украине прошли боевые испытания ракеты «Нептун»

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Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Короткий 30-секундный тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» опубликовал в своем Twitter-аккаунте режиссер картины Зак Снайдер.
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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В Мурманской области смягчили режим ограничений

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Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
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Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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