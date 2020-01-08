Армия и оружие
ИзвестияАмериканские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке
Ракетный удар нанесен по американской авиабазе «Эйн-Аль-Асад» на западе Ирака, сообщает 8 января Fox News. По данным источников телеканала, атаку осуществили ополченцы — сторонники Ирана. По базе было выпущено не менее девяти ракет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Происшествия
Причиной крушения Boeing в Иране стало возгорание двигателя
Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.
Политика
Путин прибыл с визитом в столицу Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.
Армия и оружие
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Энергетика
Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России
Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Авто
Составили топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором
На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.
Общество
В Омске детям подарили конфеты с Путиным
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Происшествия
Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье
В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Подмосковье на 145-м километре автодороги "Урал", три человека погибли, еще четыре пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Моторные масла малой вязкости (0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan
Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Армия и оружие
Глава МИД Ирана назвал самообороной атаку по военным базам США
Ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по военным базам США в Ираке являются мерами самообороны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Армия и оружие
США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Политика
Евросоюз ужесточил безвизовый въезд для граждан Украины
Евросоюз после долгих сопротивлений все же предоставил жителям Незалежной право безвизового въезда на 90 дней в качестве туристов.
Шоу-бизнес