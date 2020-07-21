Происшествия
ГородовойНесколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Местные СМИ сообщают, что взрыв был сделан захватчиком. Пострадавших вокруг нет, жителей домов рядом с площадью эвакуировали из квартир. Ранее полицейские пытались принести воды людям, которых семь часов удерживают в украинском автобусе фирмы «Эталон», но захватчик не позволил этого сделать.
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Минэкономики предлагает отменить врачебную тайну
По мнению ведомства, ограничения связанные с тайнами врачебной или личной переписки препятствуют полноценному развитию инноваций в сфере технологий.
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В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
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Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке
Примерно в 09:30 в полицию города Луцка позвонил мужчина и заявил, что он захватил автобус с заложниками.
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Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли
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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
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Правительство разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Правительство России разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей.
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Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
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Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
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РИА Новости 16:46
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Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
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Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
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В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Против захватившего заложников в Луцке завели два дела
МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела на мужчины, 21 июля захватившего автобус с заложниками в Луцке, сообщает официальный сайт СБУ.
Общественная служба новостей 17:06
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Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
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РИА Новости 17:20
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
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Коммерсантъ 15:42
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«Реал» потратит за два года на Бэйла 60 миллионов евро
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Рангник не станет главным тренером «Милана»
Немецкий тренер Ральф Рангник не возглавит «Милан». Как сообщается, специалист отказался от трёхлетнего контракта, предложенного клубом.
Metaratings 17:01
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
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В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
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