Местные СМИ сообщают, что взрыв был сделан захватчиком. Пострадавших вокруг нет, жителей домов рядом с площадью эвакуировали из квартир. Ранее полицейские пытались принести воды людям, которых семь часов удерживают в украинском автобусе фирмы «Эталон», но захватчик не позволил этого сделать.

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