Происшествия

ГородовойГородовойНесколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Местные СМИ сообщают, что взрыв был сделан захватчиком. Пострадавших вокруг нет, жителей домов рядом с площадью эвакуировали из квартир. Ранее полицейские пытались принести воды людям, которых семь часов удерживают в украинском автобусе фирмы «Эталон», но захватчик не позволил этого сделать.
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На месте захвата автобуса в Луцке произошли взрывы и началась стрельба

Газета.Ru09:14

На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

РИА Новости09:19

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60 минут. На месте теракта в Луцке гремят взрывы (эфир от 21.07.2020)

Вести.Ru13:32

На месте захвата украинского автобуса с заложниками прогремели взрывы

Lenta.ru09:10

На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

Комсомольская правда09:04

На месте захвата заложников в украинском Луцке прогремели взрывы

Известия09:03
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