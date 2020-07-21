Происшествия

ГородовойГородовойНесколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Местные СМИ сообщают, что взрыв был сделан захватчиком. Пострадавших вокруг нет, жителей домов рядом с площадью эвакуировали из квартир. Ранее полицейские пытались принести воды людям, которых семь часов удерживают в украинском автобусе фирмы «Эталон», но захватчик не позволил этого сделать.
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