Происшествия

Вести.RuВести.RuНесколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников. По предварительным данным, подозреваемый Максим Кривош (он же Максим Плохой) бросил из окна гранату, которую обезвредили взрывотехники.
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Взрывы прозвучали на месте захвата заложников в украинском городе Луцке

Эхо Москвы09:31

На месте захвата украинского автобуса с заложниками прогремели взрывы

Lenta.ru09:10

В Луцке возле автобуса с заложниками прогремел взрыв

РБК09:18

На месте захвата автобуса в Луцке произошли взрывы и началась стрельба

Газета.Ru09:14

На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы, сообщили СМИ

РИА Новости09:19

На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

Комсомольская правда09:04

На месте захвата заложников в украинском Луцке прогремели взрывы

Известия09:03
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

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Политика

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Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
Русская народная линия 09:09
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Происшествия

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Lenta.ru вчера в 13:58
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Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

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РБК 07:04
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Армия и оружие

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«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
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Путешествия

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Транспорт

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Путешествия

Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию

Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
BFM.ru 09:43
Здоровье

Бубонная чума приблизилась к границам России

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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Энергетика

В России задумали потратить сотни миллиардов рублей на хранение нефти

Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости».
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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