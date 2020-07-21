Происшествия
Вести.RuНесколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников. По предварительным данным, подозреваемый Максим Кривош (он же Максим Плохой) бросил из окна гранату, которую обезвредили взрывотехники.
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news вчера в 13:38
Общество
В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Регион 64 вчера в 04:40
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
Газета.Ru 10:51
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
Общество
Минздрав Италии заявил, что страна справилась с эпидемией коронавируса
Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца заявил, что страна справилась с эпидемией коронавируса, но ещё не дошла до безопасной точки, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 12:37
Экономика
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Размер пенсии зависит от накопленных баллов.С 1 августа 2020 года размер накопительных пенсий пересчитают автоматически.
Победа 31 02:00
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Политика
США хотят создать коалицию против Китая
Соединенные Штаты хотят создать новую международную коалицию для противостояния Китаю, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.
Газета.Ru 11:28
Интернет
Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО
В названиях вредоносных файлов упоминался американский поставщик сериалов Netflix.
Экономика сегодня 10:32
Общество
Заложница из захваченного украинского автобуса вышла на связь с журналистами
Женщина, которая находится в захваченном автобусе в украинском Луцке, вышла на связь с журналистами сайта «Перший».
Lenta.ru 11:35
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Армия и оружие
США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.
ТАСС 11:41
Общество
Британская полиция собралась запретить термины «исламисты» и «джихадисты»
Полиция Великобритании рассматривает возможность отказа от терминов «исламист» или «джихадист» из соображений политкорректности, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 08:33
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Игры
Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
CyberSport.ru 12:35
Авто
Audi отзывает в России свыше 1,3 тыс. автомобилей
Новые автомобили 11:41
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20