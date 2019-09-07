Происшествия

ТАССТАССВ Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ФСИН.
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«Жалуются на унижения и вымогательства»: общественница — о бунте в колонии Екатеринбурга

Екатеринбург Онлайн08:56

В Екатеринбурге прокуратура и общественники выясняют обстоятельства бунта в ИК

ТагилСити.ру07:50

Заключенные ИК-2 в Екатеринбурге устроили беспорядки

URA.Ru03:33

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Интерфакс05:04

В Екатеринбурге родственники осужденных заявили о бунте в колонии

Znak.com02:07

СКР проверяет колонию в Екатеринбурге, где заключенные устроили бунт

КП - Екатеринбург06:17

День тишины, победа «Автомобилиста» и прибытие сборной России по боксу: главные новости к этому часу

Областная газета05:13
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Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика

В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Политика

Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными

Lenta.ru 07:37
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика

Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Политика

Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами

РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика

Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году

RT на русском 09:55
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости 08:26
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва вчера в 15:46
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной

Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
Вечерняя Москва 08:47
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Экономика

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Футбол

Сборная России отыгралась в Глазго и вырвала победу у шотландцев

Сборная России обыграла команду Шотландии в матче 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 со счетом 2:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Спорт день за днем вчера в 16:40
Политика

В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие

В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет

В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Авто

Названы топ-3 наиболее безопасных автомобилей такси в России

Наиболее безопасные автомобили такси в России были названы специалистами iReactor, которые рассматривали машины, наиболее часто используемые в службах такси.
Tvoe-avto.com 06:54
Происшествия

На КАД произошла массовая авария

ДТП случилось около 12:00 на 58-м километре внутренней стороны КАД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Петербургский дневник 08:12
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел на второе место на Востоке

«Салават Юлаев» переиграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова.
Sportbox.RU 09:01
Политика

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Происшествия

В Новой Москве горит мусорный полигон

В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Гаджеты

Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии

Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости вчера в 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
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