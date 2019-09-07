Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНесколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
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Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

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Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

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Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
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Международные эксперты оценивают подготовку Петербурга к выборам в единый день голосования.
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Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
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