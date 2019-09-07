Происшествия
ИнтерфаксНесколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
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Политика
Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
РИА Новости 06:28
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика
Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев
Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще 9 помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Автоспорт
Гран-при Италии-2019. Квалификация начнется в 16:00
В 16:00 в Монце стартует квалификация к Гран-при Италии – 14-му этапу чемпионата мира «Формулы-1».
Sports.ru 08:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Киберспорт
«Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерами в киберспорте
«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.
Чемпионат 08:26
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Кино
Пэтти Дженкинс заключила контракт на создание сериалов с компанией Netflix
Режиссер Пэтти Дженкинс подписала контракт с американским потоковым сервисом Netflix.
REGNUM 07:56
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Наука
Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека
Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти.
Рамблер 04 сентября в 08:19
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Политика
Украина и Россия провели обмен по формуле «35 на 35»
Украина и Россия провели обмен по формуле "35 на 35".
Газета.Ru 06:38
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика
Международные эксперты оценили подготовку Петербурга к выборам
Международные эксперты оценивают подготовку Петербурга к выборам в единый день голосования.
ФАН 08:10
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Футбол
Россия вырвала победу у Шотландии в сложнейшем выездном матче
Выездной матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии начался для России трагично.
Life.ru вчера в 16:38
Хоккей
Александр Крылов — о новой арене «Авангарда»: «Омск никогда не изменится, если не делать таких вещей»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о новой арене «Ястребов».
Спорт-Экспресс 07:58
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Шоу-бизнес
Зои Дешанель и Джейкоб Печеник объявили о расставании
Звезда «500 дней лета» и «Новенькой» Зои Дешанель после четырех лет брака рассталась с супругом, продюсером Джейкобом Печеником — слухи о разрыве появились еще несколько недель назад, когда на одном из мероприятий Дешанель появилась без обручального кольца.
Salt Mag 07:18
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18