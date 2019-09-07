Происшествия
ИнтерфаксНесколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
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Прокуратура и следственный комитет прокомментировали инцидент в ИК-2 Екатеринбурга
Областная газета04:47
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Политика
Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетел в российскую столицу из Киева.
Политика Сегодня 05:16
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе
Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
REGNUM 05:21
Политика
Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово».
Взгляд.ру 02:36
Интернет
Беспощадный маркетинг Intel. Компания продолжает утверждать, что многоядерные CPU нужно сравнивать в простейших повседневных задачах
На слайдах вы можете видеть, что Intel в очередной раз прошлась по Cinebench, утверждая теперь, что это ПО используют всего 0,22% пользователей.
iXBT.com 06:42
Общество
В России подготовили список школьных «уроков будущего»
Институт развития интернета (ИРИ) совместно с представителями Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" подготовили список школьных предметов, которые помогут детям в развитии "компетенций будущего" и формировании сопутствующих навыков, говорится в сообщении ИРИ.
РИА Новости 04:20
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Политика
Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян
Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru вчера в 06:51
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
Одним из самых масштабных музыкальных событий осени да и всего 2019 года в Волгограде станет концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена».
КП - Волгоград вчера в 08:35
Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.
Известия вчера в 21:06
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Политика
Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 заключенных из списка на обмен с Россией, в числе которых есть граждане РФ.
Комсомольская правда 05:56
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес
Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник подали на развод
Звезда сериала «Новенькая», американская актриса и певица Зоуи Дешанель разводится со своим вторым мужем, продюсером Джейкобом Печеником.
Телепрограмма 05:16
Политика
Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов
Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.
Вечерняя Москва 04:39
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках
Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Гаджеты
IFA 2019: Samsung SoftPOS — приём бесконтактных платежей через смартфоны
Компания Samsung представила в Берлине на выставке электроники IFA 2019 новейшее платёжное решение — систему SoftPOS, или Software Point of Sale.
3DNews вчера в 10:07