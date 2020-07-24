Общество

ИзвестияИзвестияЖурналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.
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с чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала
, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.
Lenta.ru12:26

Подробнее о событии

Журналистки обвинили в домогательствах Виктора Шендеровича

РЕН ТВ13:10

Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Известия16:25

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Газета.Ru14:38

Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Взгляд.ру14:11

Шендерович ответил на обвинения в домогательствах

Московский Комсомолец17:52

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

News.ru12:55

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Lenta.ru12:26
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Армия и оружие

Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су

Российская газета вчера в 03:06
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Здоровье

На помощь сахалинским врачам придет «Электронный фармаколог»

"Электронный фармаколог" поможет сахалинским врачам в назначении лекарственных препаратов.
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Происшествия

В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»

Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
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Политика

Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
Телеканал 360° 10:15
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Гаджеты

В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

Устройство отличается черным керамическим корпусом, системой камер из 5 модулей, которые позволяют снимать с 10-кратным увеличением.
Evo-rus.com 11:06
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 15:23
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Футбол

Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»

Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.
RT на русском 12:06
Общество

Московские врачи прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом

Бригада московских врачей сегодня, 25 июля, прибудет в Хабаровском для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общественная служба новостей 20:39
1
Авто

«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели

Моя Москва.онлайн 13:39
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Происшествия

В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
9
Музыка

Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева

Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
OvideO.ru 18:29
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
3
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Общество

Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны

News.ru 15:33
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
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Происшествия

На Украине из трудового рабства освободили 13 человек

Правоохранители установили, что в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, также среди них были две женщины.
Известия 20:31
3
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК 20:37
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
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Экономика

К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора

Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.
EastRussia 01:13
Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
RT на русском 17:57
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Общество

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории

Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
REGNUM 03:13
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
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Происшествия

Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
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Футбол

Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»

После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
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Виктор Шендерович
Российский писатель
Российский журналист, прозаик, поэт, драматург, сценарист, теле- и радиоведущий, сатирик, либеральный публицист, педагог. Колумнист журнала The New Times. Лауреат премии Московской Хельсинкской группы 2010 года.
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