с чего всё началось

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 537

Футбол Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт» Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 9

Музыка Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 3

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 293

Политика В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон» В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году. 27

Происшествия На Украине из трудового рабства освободили 13 человек Правоохранители установили, что в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, также среди них были две женщины. 3

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 918

Экономика К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.

Политика Путин поздравил следователей с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля. 4

Общество В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом. 11

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 216