Общество
ИзвестияЖурналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.
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с чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.Lenta.ruвчера в 12:26
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Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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ТАСС вчера в 15:18
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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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Газета.Ru вчера в 03:35
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Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
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Известия вчера в 18:42
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском вчера в 12:45
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Экс-губернатору Хабаровского края утвердили обвинение
Как сообщается на сайте ведомства, по версии следствия, в 2014 году Виктор Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента компании "Роснефть" в представительстве по Хабаровскому краю, "с целью хищения имущества предприятия" организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения по завышенной цене.
Уралинформбюро вчера в 01:31
Футбол
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Общество
Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
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Саминвестор вчера в 04:56
Политика
МИД России пообещал помочь Зеленскому расшифровать Минские соглашения
Российский МИД готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшифровать текст Минских соглашений, которые подписал его предшественник Петр Порошенко, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Газета.Ru вчера в 02:51
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
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В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 14:30
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Китай успешно вывел на орбиту три спутника гражданского назначения
КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры «Интернета вещей», оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений.
News.ru 00:45
Политика
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Музыка
Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года
Музыканты легендарной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.
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Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Интернет
Россиянам рассказали, как защитить гаджеты от вредоносных программ
Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, как обезопасить свои компьютеры и смартфоны от хакеров.
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Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
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Армия и оружие
Пентагон показал новые кадры российских Су-24 в Ливии
Утро.ru вчера в 14:12