с чего всё началось

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.

Политика МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая «Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова. 206

Футбол Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 5

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 120

Футбол «Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 71

Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края утвердили обвинение Как сообщается на сайте ведомства, по версии следствия, в 2014 году Виктор Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента компании "Роснефть" в представительстве по Хабаровскому краю, "с целью хищения имущества предприятия" организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения по завышенной цене. 194

Футбол Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. 12

Общество Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30% Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. 356

Политика МИД России пообещал помочь Зеленскому расшифровать Минские соглашения Российский МИД готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшифровать текст Минских соглашений, которые подписал его предшественник Петр Порошенко, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". 36

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона. 49

Космос Китай успешно вывел на орбиту три спутника гражданского назначения КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры «Интернета вещей», оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений.

Политика Климкин предложил превратить Крым в проблему для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook. 40

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 404

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,2K

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 112