Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
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Сразу три представительница прекрасного пола выдвинули против известного литератора и журналиста Виктора Шендеровича несколько женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. Свои истории жертвы действий Шендеровича опубликовали в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала
, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.
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