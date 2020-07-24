Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах

Сразу три представительница прекрасного пола выдвинули против известного литератора и журналиста Виктора Шендеровича несколько женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. Свои истории жертвы действий Шендеровича опубликовали в Facebook.