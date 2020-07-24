Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Наша версия
Наша версия

Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах

Сразу три представительница прекрасного пола выдвинули против известного литератора и журналиста Виктора Шендеровича несколько женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. Свои истории жертвы действий Шендеровича опубликовали в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала
, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.
Lenta.ruвчера в 12:26
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Шендерович ответил на обвинения в харрасменте

Национальная служба новостей08:38
Lenta.ru

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Lenta.ruвчера в 12:26
Московский Комсомолец

Шендерович ответил на обвинения в домогательствах

Московский Комсомолец17:52
Газета.Ru

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Газета.Ruвчера в 14:38
Znak.com

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальном насилии

Znak.comвчера в 14:18
News.ru

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

News.ruвчера в 12:55
РЕН ТВ

Есть о чем сожалеть: Шендерович ответил на обвинения в домогательствах

РЕН ТВ05:12
Реклама
Реклама

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
6,9K

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
39
Реклама

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости08:33
6
Реклама

Зенит — Химки 0:0 (1-й тайм)

В субботу, 25 июля, пройдет финальный матч Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
Gazeta.SPb07:06
1
Реклама
Реклама
Реклама

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru09:21
557
Реклама

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
35
Реклама
Реклама