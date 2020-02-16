В одной из групп латвийского сегмента Facebook была объявлена акция: неравнодушных к судьбе латвийской гражданки Кристине Мисане призывают отправить письмо с просьбой о помощи на официальный сайт президента Российской Федерации Владимира Путина.

с чего всё началось

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

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