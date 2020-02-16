Политика
РИА НовостиНесколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
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с чего всё началось
В одной из групп латвийского сегмента Facebook была объявлена акция: неравнодушных к судьбе латвийской гражданки Кристине Мисане призывают отправить письмо с просьбой о помощи на официальный сайт президента Российской Федерации Владимира Путина.Sputnik Латвиявчера в 05:11
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