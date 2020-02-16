Политика

РИА НовостиРИА НовостиНесколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
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с чего всё началось

В Латвии обратились к президенту России за помощью по делу Мисане

В одной из групп латвийского сегмента Facebook была объявлена акция: неравнодушных к судьбе латвийской гражданки Кристине Мисане призывают отправить письмо с просьбой о помощи на официальный сайт президента Российской Федерации Владимира Путина.
Sputnik Латвиявчера в 05:11

Подробнее о событии

Граждане Латвии попросили российского президента о помощи

Телеканал 360°01:27

В Латвии обратились к президенту России за помощью по делу Мисане

Sputnik Латвиявчера в 05:11

Латыши попросили Путина о помощи

News.ruвчера в 23:08

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

РИА Новостивчера в 22:30

Жители Латвии просят Путина спасти латышку от тюрьмы в ЮАР

Евразия Dailyвчера в 09:05

Поможет ли президент России гражданке Латвии?

Аргументы неделивчера в 07:47

Жители Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Московский Комсомолецвчера в 23:27
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

ТАСС вчера в 14:33
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Политика

Путин рассказал о сопротивлении идее бесплатного питания в школах

Инициатива президента РФ Владимира Путина о бесплатном питании школьников далась ему непросто, «все были против нее».
Телеканал 360° вчера в 13:57
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра связи

Распоряжение об освобождении с должности подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Российская газета 03:52
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Технологии

ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО

Федеральная антимонопольная служба определила перечень программного обеспечения для предустановки на продаваемые в России устройства.
Rambler News Service 14 февраля в 11:45
Культура

Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о шоу «Док-Токе»

Shraibikus News вчера в 03:40
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 15 февраля в 02:17
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Финансы

Курсы валют на сегодня, 17 февраля 2020 года

Курсы валют сегодня 17.02.2020 Центробанк России установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 17 февраля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 63.45 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:20
Общество

Исследование: чаще всего крадут в торговле

После анализа более 500 тысяч происшествий, именно в торговле чаще всего пришлось вызывать группы быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году.
Вести.Ru 01:57
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Для Индии была представлена удешевленная версия модели ix25, которая в этой стране и в России предлагается под названием Creta.
Tvoe-avto.com вчера в 03:32
Гаджеты

Смартфон OPPO Find X2 будет поддерживать только беспроводную зарядку

Инсайдеры сообщили новую информацию о девайсе OPPO Find X2. По их словам, данный смартфон будет поддерживать только беспроводную зарядку.
Дни24 00:11
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 15 февраля в 09:13
Музыка

Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте

BFM.ru вчера в 12:08
Политика

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у подруги

Естественно, Долину все узнали, тем не менее действительно многие фолловеры сошлись во мнениях, мол, артистка явно обновила своё лицо.
Bimru.ru вчера в 09:51
Кино

Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего отправили «Назад в будущее»

Popcornnews.ru 03:00
Происшествия

Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом

В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
RT на русском 03:24
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:30
Общество

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь - на 330.
Интерфакс вчера в 16:14
Экономика

Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 23:43
Политика

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Известия 02:36
Технологии

В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг

В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
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