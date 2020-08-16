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РИА Новости
РИА Новости

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков. По его словам, оперативно приняты необходимые меры.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

Пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
ТАССвчера в 15:44
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 августа

Интерфакс00:58
RT на русском

У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус

RT на русскомвчера в 15:51
РИА Новости

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

РИА Новости17:00
Известия

В пуле премьер-министра РФ обнаружен коронавирус

Известиявчера в 16:15
Комсомольская правда

Коронавирус обнаружен среди журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке на Дальний Восток

Комсомольская правдавчера в 16:09
РБК

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

РБК17:49
ТАСС

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

ТАССвчера в 15:44

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Вторая волна коронавируса может начаться в Ростове в сентябре

По мнению специалиста, толчком для второй волны коронавируса станет то, что вернувшиеся после отпуска ростовчане начнут активно общаться с близкими и знакомыми, плюс начнется учебный год — дети пойдут в школу и могут принести заражение ковидом в семью из образовательного учреждения или наоборот.
Kursk.comвчера в 13:07
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Футбольный клуб «Уфа» существенно улучшил свою турнирную ситуацию

Фото: пресс-служба ФК "Уфа" Если в первом туре Премьер-Лиги футбольный клуб «Уфа» на своём поле был разгромлен «Краснодаром», то во втором – «горожане» смогли реабилитироваться перед своими болельщиками.
Телеканал UTV02:20