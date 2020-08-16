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РИА Новости
РИА Новости

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

Пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
ТАССвчера в 15:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

РИА Новости17:00
Газета.Ru

У журналистов пула Мишустина заподозрили COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:29
RT на русском

У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус

RT на русскомвчера в 15:51
Комсомольская правда

Коронавирус обнаружен среди журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке на Дальний Восток

Комсомольская правдавчера в 16:09
Известия

В пуле премьер-министра РФ обнаружен коронавирус

Известиявчера в 16:15
ТАСС

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

ТАССвчера в 15:44
Интерфакс

Журналистов правительственного пула изолировали из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 16:20

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новостивчера в 04:21
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Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

11 августа Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса, разработанную работниками научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Evo-rus.com14 августа в 01:43
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В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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