Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
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Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
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Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.В источнике
С чего всё началось
У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус
Пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
ТАССвчера в 15:44
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Коронавирус обнаружен среди журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке на Дальний Восток
Комсомольская правдавчера в 16:09