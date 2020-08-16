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РИА Новости
РИА Новости

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков. По его словам, оперативно приняты необходимые меры.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

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ТАССвчера в 15:44
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РБК

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

РБК17:49
РИА Новости

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

РИА Новости17:00
ТАСС

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

ТАССвчера в 15:44
Комсомольская правда

Коронавирус обнаружен среди журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке на Дальний Восток

Комсомольская правдавчера в 16:09
RT на русском

У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус

RT на русскомвчера в 15:51
Известия

В пуле премьер-министра РФ обнаружен коронавирус

Известиявчера в 16:15
Интерфакс

Журналистов правительственного пула изолировали из-за COVID-19

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