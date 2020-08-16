Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
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У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков. По его словам, оперативно приняты необходимые меры.В источнике
С чего всё началось
У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус
Пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
ТАССвчера в 15:44
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Коронавирус обнаружен среди журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке на Дальний Восток
Комсомольская правдавчера в 16:09