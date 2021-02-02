Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока (3,5 года) на реальный по делу «Ив Роше».
Дальнейшие эксперименты показали, что, работая внутри раковой клетки, STC1 блокирует сигнал «съешь меня» и таким образом позволяет этой клетке уходить от атаки Т-клеток, запускаемых иммунной системой для борьбы с опухолью.
Компания Boston Dynamics представила новую версию четвероногого робота Spot для промышленности и систему удаленного управления для него, а также анонсировала начало продаж роботизированного манипулятора.