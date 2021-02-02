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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Несогласованная акция в поддержку Навального завершилась в Петербурге

Несогласованная акция в поддержку Навального завершилась в Петербурге.В источнике
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78.ru

Несколько человек задержали в центре Петербурга за несанкционированные акции – видео

78.ruвчера в 15:02
Интерфакс

Стихийная акция в поддержку Навального проходит в центре Петербурга

Интерфаксвчера в 15:15
РИА Новости

В Петербурге начались задержания

РИА Новостивчера в 15:11
ТАСС

Полиция задержала более 20 участников несогласованной акции в центре Петербурга

ТАССвчера в 15:05
КП - Санкт-Петербург

Массовые задержания начались в центре Петербурга в ночь 2 февраля

КП - Санкт-Петербург16:04
Piter.tv

На Невском проспекте начались первые задержания

Piter.tvвчера в 15:02
Neva.Today

На Невском начались задержания сторонников Навального

Neva.Todayвчера в 13:44

Глава рассматривающего дело Навального суда Москвы подал в отставку

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока (3,5 года) на реальный по делу «Ив Роше».
РБКвчера в 05:33

Ученые нашли белок, который блокирует эффективное лечение 10 типов рака

Дальнейшие эксперименты показали, что, работая внутри раковой клетки, STC1 блокирует сигнал «съешь меня» и таким образом позволяет этой клетке уходить от атаки Т-клеток, запускаемых иммунной системой для борьбы с опухолью.
Хайтек+1 февраля в 04:09

Boston Dynamics обновила четвероногого робота Spot

Компания Boston Dynamics представила новую версию четвероногого робота Spot для промышленности и систему удаленного управления для него, а также анонсировала начало продаж роботизированного манипулятора.
N+1вчера в 12:16