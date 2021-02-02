Глава рассматривающего дело Навального суда Москвы подал в отставку

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока (3,5 года) на реальный по делу «Ив Роше».