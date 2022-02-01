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Глава РСА Юргенс: объединение поправок по износу и росту лимита выплат изменит цену ОСАГО

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс рассказал об изменениях в стоимости ОСАГО.
Lenta.ru
По словам президента РСА, оно должно быть разведено во времени с первым этапом, чтобы не допустить слишком заметного роста тарифов по обязательной «автогражданке».
АК&М
Игорь Юргенс уточнил, что большинство ведомств, заинтересованных в отрасли, поддерживают расширение лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн руб.
Коммерсантъ
Эксперты ранее проанализировали, сколько будет стоить самый дорогой полис ОСАГО.
Экономика сегодня

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Глава РСА Юргенс: объединение поправок по износу и росту лимита выплат изменит цену ОСАГО
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