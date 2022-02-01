Руководитель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в разговоре с "Газетой.Ru" предположил, что конфликт в петербургском отделе полиции, где подрались двое инспектором ГИБДД и дежурный оперативник, произошел по вине девушки.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в среду достаточно подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.
Турнирные расклады Лишь в предыдущем игровом дне НХЛ «Аризона» смогла прервать 5-матчевую проигрышную серию, сотворив небольшую сенсацию – в гостях у «Колорадо» команда добилась тяжелейшей победы после серии буллитов (3:2). «Койоты» замыкают турнирный рейтинг Центрального дивизиона.