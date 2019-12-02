Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНесогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
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Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.
Коммерсантъвчера в 17:35

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Таджикистан запускает систему национальных переводов - готовы ли банки РФ

Sputnik Таджикистан00:15

Таджикские мигранты могут столкнуться с проблемой перевода денег на родину

Газета.Ruвчера в 23:42

Денежные переводы из России в Таджикистан могут прекратиться 3 декабря

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«Коммерсантъ»: Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

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В России предрекли остановку денежных переводов в Таджикистан с 3 декабря

Ферганавчера в 20:32

Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня

Эхо Москвывчера в 19:03

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Коммерсантъвчера в 17:35
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Avia.pro 00:44
Политика

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Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Политика

В Токио на митинге потребовали от России вернуть Курилы

В Токио прошел митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов.
Накануне.Ru вчера в 11:08
Экономика

Компания Вексельберга заплатит «сколько надо» для спасения швейцарских металлургов от банкротства

Компания Liwet Holding, связанная с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, пообещала инвестировать в швейцарский металлургический концерн Schmolz + Bickenbach «сколько потребуется», чтобы фирма не обанкротилась.
Общая газета.RU 01:11
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"МегаФон" запустил цифровую платформу "МегаФон-КАРГО" – автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба – от коробки до фуры – по всей России.
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Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Одной из причин для приостановки переговоров между Китаем и США по вопросам заключение торгового соглашения стал американский закон о демократии и правах человека в Гонконге, заявляет портал Axios со ссылкой на собственные источники.
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ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
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В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
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Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
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Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

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Армия и оружие

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В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
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Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

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Общество

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В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

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iReactor 30 ноября в 01:52
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