Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.

с чего всё началось

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

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