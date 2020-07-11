Общество
ИзвестияНесогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. По данным регионального правительства, ее участниками стали 15–20 тыс. человек. Никаких задержаний на акции не проводилось, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить2,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Evo-rus.com 02:02
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Наука
Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
Армия и оружие
Расстрелы, взрывы и массовые побоища: в рядах карателей на Донбассе сложная обстановка — сводка
На донецком направлении каратели 79-й, 57-й и 54-й бригад по приказам военных преступников Луценко, Мишанчука и Майстренко обстреляли из зенитных установок, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия н. п. Александровка, Жабичево, пос. шахты «Трудовская» и район аэропорта г. Донецка.
Rusvesna.su вчера в 10:10
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Политика
Трамп объявил об изъятии 120 тонн кокаина на 2 млрд долларов
Южное командование ВС США (САУТКОМ) за последние 12 недель изъяло 120 тонн кокаина на сумму 2 млрд долларов, было арестовано свыше 1 тыс. наркоторговцев, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире командования в штате Флорида.
Взгляд.ру 00:39
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru вчера в 20:33
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
Происшествия
В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом
Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.
SM News 05:02
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Футбол
«Зенит» показал, что осталось за кадром победного матча с «Сочи»
«Зенит» 8 июля на домашней арене противостоял "Сочи" в 27-м туре РПЛ и одержал волевую победу со счетом 2:1.В клубе показали, что осталось за кадром победного матча.
Soccer.ru 04:54
Космос
Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны
ТАСС вчера в 22:53
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс вчера в 10:22
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Происшествия
В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 23 человек
На 11 июля в Татарстане зарегистрировано 4 964 случая COVID-19. Поправились за весь период 3 835 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.
Реальное время 04:16
Общество
Число умерших от коронавируса в Тульской области достигло 150 человек
По оперативным данным на 10:35 субботы, 11 июля, в Тульской области зарегистрировано ещё 63 официально подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 04:18
Культура
«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн
Аргументы и Факты вчера в 17:31
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15