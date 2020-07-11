В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. По данным регионального правительства, ее участниками стали 15–20 тыс. человек. Никаких задержаний на акции не проводилось, передает ТАСС.

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

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