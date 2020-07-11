Общество

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В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. По данным регионального правительства, ее участниками стали 15–20 тыс. человек. Никаких задержаний на акции не проводилось, передает ТАСС.
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Появились видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала

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В Хабаровске прошла массовая акция протеста против ареста Фургала

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«Свободу Фургалу» - тысячи хабаровчан вышли на акцию поддержки

Хабаровский край сегоднявчера в 23:30

В Хабаровске на акцию в поддержку губернатора Фургала пришло до 35 тысяч человек

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Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.
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