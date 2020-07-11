с чего всё началось

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.

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Общество В Москве в контрактах на капремонт нашли цифры, написанные исчезающими чернилами В столице муниципальный депутат Черемушек Елена Селькова при проведении акта приема работ по капремонту лифтов обнаружила, что сумма прописана исчезающими чернилами.

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Здоровье Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube. 58

Фигурное катание Навка вошла в жюри премии Международного союза конькобежцев Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.

Армия и оружие Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем «Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны. 281