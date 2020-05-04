Коронавирус

ТАССТАССНесовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции. Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.
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В Нижневартовске пассажир самолета скрыл у себя коронавирус

ИА СИА-Прессвчера в 04:39
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
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Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
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В Брянске стало известно, кто скончался от коронавируса за сутки

Стало известно, кто умер в Брянске от коронавируса за последние сутки.
Брянские новости 03:52
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Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 164 человека

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса. Об этом сообщил в понедельник Минздрав королевства.
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В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
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В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
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Гаджеты

Процессор Samsung Galaxy S20+ с позором проиграл даже Redmi Note 8 Pro

Стоит напомнить, что в Redmi Note 8 Pro установлен процессор MediaTek Helio G90T.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
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«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Свыше 100 человек в Тверской области вылечили от коронавируса

Всего в Тверской области на 2 мая зарегистрировано 610 случаев заболевания коронавирусом – за последние сутки 46 положительных тестов.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
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Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

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Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

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Фанаты «Спартака» устроили перформанс для врачей на пустом стадионе

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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
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