Коронавирус
ТАССНесовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции. Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.
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Из Москвы в Нижневартовск: пассажирка села в самолет, зная, что у нее COVID-19
Новости Югрывчера в 04:50
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«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
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"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
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