Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции. Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.

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Происшествия На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф. 50

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Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

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Общество Правительство Украины продлило карантин до 22 мая «Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.

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Футбол Фанаты «Спартака» устроили перформанс для врачей на пустом стадионе Болельщики устроили перформанс на пустом стадионе, выразив таким образом благодарность борцам с эпидемией.

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