Коронавирус

ТАССТАССНесовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции. Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.
Читать в источнике
Комментировать863

Подробнее о событии

В Югре проверят информацию о девушке, скрывшей коронавирус после прилета

РИА Новости04:26

В Нижневартовск прилетела пассажирка с COVID-19. О диагнозе стало известно после приземления

NV86.ruвчера в 06:47

Пассажир с COVID-19 находился на борту, прибывшем в Нижневартовск

СургутИнформТВвчера в 08:36

Девушка в Нижневартовске скрыла коронавирус и вошла в самолёт

Вестниквчера в 06:47

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

ТАСС01:56

Из Москвы в Нижневартовск: пассажирка села в самолет, зная, что у нее COVID-19

Новости Югрывчера в 04:50

В Нижневартовске пассажир самолета скрыл у себя коронавирус

ИА СИА-Прессвчера в 04:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина

Вести.Ru 05:30
18
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
1,7K
Технологии

Half-Life: Alyx вызвала резкий рост использования гарнитур VR в Steam

Выход игры Half-Life: Alyx втрое увеличил использование гарнитуры VR при подключении к игровому сервису Steam, 2 мая пишет портал roadtovr.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:51
1
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Происшествия

В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
7
Происшествия

В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли, трое попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
РИА Новости 06:02
16
Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
14
Политика

Парасюк рассказал о стрельбе активистов Майдана по милиционерам

Известия 05:47
22
Общество

Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм

Российская гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала в инстаграме новый бордовый спортивный костюм.
Metaratings 02 мая в 12:05
Общество

В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 10 581 человек, из них 96 — на Кубани

В Краснодарском крае выявлено 96 новых случаев. Общее число заболевших в регионе выросло до 1340 человек.
Югополис 03:55
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
24
Общество

Почти 800 человек заболели коронавирусом в Ярославской области

Губернатор региона Дмитрий Миронов озвучил данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Эхо76 - Ярославль 04:36
242
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
384
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,3K
Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

В России последние недели на стоимость автомобилей значительное влияние оказывает не только экономический кризис, но и самоизоляция.
SpeedMe вчера в 23:11
28
Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
286
Общество

В Японии режим ЧС продлен до конца мая

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной эпидемии в Японии продлен до 31 мая включительно по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает 4 мая портал Киодо Цусин.
ИА Красная Весна 05:20
11
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
407
Армия и оружие

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
16
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Здоровье

2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 02 мая в 05:31
120
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий пострадавшему бизнесу

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса.
ProUfu.ru 02 мая в 05:01
322
Здоровье

В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19

Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявили в Озерном психоневрологическом интернате в Саратовской области, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:12
Происшествия

В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток

РИА Новости 06:00
1
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
137
Гаджеты

В РФ начались продажи смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей

С 4 мая новые бюджетные модели стали доступны для покупки по цене от 6 990 рублей. Речь идет об устройствах Honor 9C, 9A и 9S.
Astera 03:29
4
Наука

Дефицит витамина D повышает риск развития тяжелой формы коронавируса

Американские специалисты установили, что при остром дефиците витамина D у человека примерно на 15% возрастает риск развития тяжелой формы коронавируса в случае заражения.
Mockva.ru 00:18
3
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
266
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное