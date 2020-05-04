Коронавирус
ТАССНесовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции. Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.
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Из Москвы в Нижневартовск: пассажирка села в самолет, зная, что у нее COVID-19
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