Коронавирус

ТАССТАССНесовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции. Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.
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