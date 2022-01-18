«По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тыс. тонн в год», — заявили в компании.
С конца 2021 года для Aston Martin Vantage доступна необычная опция: американские дилеры марки предлагают заменить радиаторную решетку на автомобилях, выпущенных до 2021 года, на более свежий вариант под названием Vane.
Как объяснили в британском таблоиде The Sun, первые ростки этой маргинальной теории начали разрастаться в 2012 году, когда один из пользователей форума FlatEarthSociety.org переиначил шутку о Земле в форме тора.
С целью пролить свет на источники мягкого рентгеновского излучения, которые устремляются к Земле из разных мест нашей галактики, NASA осуществила миссию под названием «Диффузные рентгеновские лучи из Местной галактики» или DXL.