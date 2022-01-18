Будьте в Плюсе

Nestle переведет российские фабрики в семи регионах на ветряные электростанции

Международная компания Nestle решила перевести все свои предприятия по производству товаров в России на энергию из возобновляемых источников.
Lenta.ru
В России у компании есть фабрики Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также строится предприятие в Новосибирской области.
Интерфакс
«По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тыс. тонн в год», — заявили в компании.
Афиша Daily
По всему миру компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на 100%-ное использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году.
Интерфакс

Подробнее о событии

Nestle переведет российские фабрики в семи регионах на ветряные электростанции
Lenta.ru10:28
Nestle переведет российские фабрики на ветряные электростанции
Интерфакс07:37
Самое цитируемое
Nestle запитала все свои российские заводы от ветровых станций
Фонтанка.Ру10:17
«Нестле» перевела фабрики в РФ на «зеленую энергию»
CRE.RU06:11
Фабрики Nestle в России перейдут на энергию из возобновляемых источников
Компания09:41
Nestle перевела свои российские фабрики на возобновляемые источники энергии
Sfera.fm06:35
Nestle переведет фабрики в России на энергию из возобновляемых источников
ИА Красная Весна09:46

Интересное

Премьер Польши Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны", - говорится в сообщении.
РИА Новости12:58

Чистый отток капитала из России за год вырос на 42%

Отток капитала из России в 2021 году вырос до $72 млрд с $50,4 млрд годом ранее, то есть на 42%.
Коммерсантъ08:50

Корнилов назвал сумасшествием сообщения об отправке британских военных НАТО на Украину

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал недавнее заявление британского Daily Mail о срочной отправке британских военных на Украину.
Военное дело09:57

«Ведомости» обнародовали методику ФНС для планирования налоговых проверок

Журналисты газеты «Ведомости» опубликовали непубличную методику Федеральной налоговой службы (ФНС) по выявлению налоговых уклонистов среди компаний.
Экономика сегоднявчера в 05:52

Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty Activision Blizzard за $68,7 млрд

Корпорация Microsoft объявила о решении приобрести компанию Activision Blizzard, разработчика культовых игр Warcraft, Diablo и Call of Duty, заплатив за нее $68,7 млрд.
РБК14:17

Aston Martin предложил изменить дизайн радиаторной решетки на старых Vantage

С конца 2021 года для Aston Martin Vantage доступна необычная опция: американские дилеры марки предлагают заменить радиаторную решетку на автомобилях, выпущенных до 2021 года, на более свежий вариант под названием Vane.
Motor05:46

Названы симптомы, отличающие «Омикрон» от других штаммов коронавируса COVID-19

Как сообщает Zoe COVID Symptom Study, "Омикрон" проявляется другими симптомами по сравнению с "Дельтой".
Ежедневные Новости Владивостока02:45

Шойгу предупредил Минобороны о необходимости готовиться к информационной войне

Против России по всем фронтам ведется информационная война и проиграть ее Москва не может себе позволить, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Discover24вчера в 03:40

The Sun: Приверженцы теорий заговора заявили о «пончикообразной» форме Земли

Как объяснили в британском таблоиде The Sun, первые ростки этой маргинальной теории начали разрастаться в 2012 году, когда один из пользователей форума FlatEarthSociety.org переиначил шутку о Земле в форме тора.
Monavista Daily01:45

В США продолжают изучение источников космического рентгеновского излучения

С целью пролить свет на источники мягкого рентгеновского излучения, которые устремляются к Земле из разных мест нашей галактики, NASA осуществила миссию под названием «Диффузные рентгеновские лучи из Местной галактики» или DXL.
Вестник ГЛОНАССвчера в 04:12