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Nestle переведет российские фабрики в семи регионах на ветряные электростанции

Международная компания Nestle решила перевести все свои предприятия по производству товаров в России на энергию из возобновляемых источников.
Lenta.ru
В России у компании есть фабрики Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также строится предприятие в Новосибирской области.
Интерфакс
«По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тыс. тонн в год», — заявили в компании.
Афиша Daily
По всему миру компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на 100%-ное использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году.
Интерфакс

Подробнее о событии

Nestle переведет российские фабрики в семи регионах на ветряные электростанции
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Nestle переведет российские фабрики на ветряные электростанции
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