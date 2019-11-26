Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Обычно деньги идут в другом направлении: в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб.

Здоровье Гордеев предложил оборотные штрафы за переработку заражённого мяса Гордеев отметил, что в 2019 году особенно остро ситуация с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) стояла на Дальнем Востоке, куда вирус был занесён со стороны Китая.

Общество Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.

Политика Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.

Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Общество Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его супруги Нижегородский районный суд 25 ноября обратил в доход государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги, общая стоимость которого составила около 2,2 млрд рублей.

Энергетика Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Общество Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Здоровье Челябинский СПИД-центр признали лучшим в России Сегодня, 25 ноября, в первый день работы форума, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова вручила награды победителям конкурса «Лучший СПИД-центр».