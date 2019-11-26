Экономика

РБКРБКНестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Обычно деньги идут в другом направлении: в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб.
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Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

РБК16:00

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Lenta.ru18:58

Впервые в истории РФ регион поможет федеральному бюджету деньгами. Миллиарды придут с Урала

URA.Ru16:57

Урал поможет федеральному бюджету деньгами

Pravda.Ru20:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
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Гордеев предложил оборотные штрафы за переработку заражённого мяса

Гордеев отметил, что в 2019 году особенно остро ситуация с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) стояла на Дальнем Востоке, куда вирус был занесён со стороны Китая.
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Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM 01:54
Общество

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
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Политика

Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.
Lenta.ru 01:36
Театры

В Иркутском ТЮЗе покажут спектакль «Золотая рыбка»

Иркутский ТЮЗ покажет спекталь «Золотая рыбка». Событие приурочили к 220-летнему юбилею Александра Пушкина.
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Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Экономика сегодня 23 ноября в 10:07
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Общество

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Эхо Москвы 12:00
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
РБК 21:03
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс 09:33
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его супруги

Нижегородский районный суд 25 ноября обратил в доход государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги, общая стоимость которого составила около 2,2 млрд рублей.
RT на русском 11:29
Здоровье

Жители столицы выбрали первые поликлиники для капремонта

Жители столицы выбрали первые 50 зданий поликлиник для капитального ремонта.
Вечерняя Москва 23 ноября в 01:55
Энергетика

Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ

Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
REGNUM 11:16
Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Газета.Ru 17:15
Политика

Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Политика

Генштаб Украины назвал Крым «российской военной базой»

Деловое.ТВ вчера в 07:58
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Общество

Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck

Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Движок 03:31
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Общество

Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки

В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Солидарность 11:56
Здоровье

Челябинский СПИД-центр признали лучшим в России

Сегодня, 25 ноября, в первый день работы форума, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова вручила награды победителям конкурса «Лучший СПИД-центр».
Вечерний Челябинск 08:00
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Газета.Ru 11:51
Здоровье

Каждая пятая жительница Самарской области передумала делать аборт

Делать аборты частным клиникам никто не запрещает.
ТРК Губерния 13:29
Авто

Toyota анонсировала старт продаж нового минивэна GranAce

Новый минивэн GranAce японского автопроизводителя Toyota будет доступен для покупки в середине декабря 2019 года.
Car.ru 01:28
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Субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, располагается на юге Западной Сибири. На территории Тюменской области расположены Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые получили статус равноправных субъектов Российской Федерации в 1993 г., но территориально входят в состав Тюменской области.
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