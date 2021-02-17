Несырьевой экспорт из России в 2020 году вырос на 4%
Россия увеличила несырьевой экспорт в 2020 году на 4% до 161,3 миллиарда долларов, сообщили ТАСС в Российском экспортном центре.В источнике
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Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году
В 2020 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на 161,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ). Это новый абсолютный рекорд, причем третий год подряд, отметили там.
РИА Новостивчера в 23:36
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