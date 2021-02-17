Счетная палата заявила о невыполнении целей проекта по поддержке вузов «5-100»

Российские университеты быстро поднимаются в глобальных рейтингах конкурентоспособности (ARWU, THE, QS), но за пять лет ни один из них, кроме МГУ, так и не вошел в топ-100 самых влиятельных вузов.