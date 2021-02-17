Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Несырьевой экспорт из России в 2020 году вырос на 4%

Россия увеличила несырьевой экспорт в 2020 году на 4% до 161,3 миллиарда долларов, сообщили ТАСС в Российском экспортном центре.В источнике
С чего всё началось

Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году

В 2020 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на 161,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ). Это новый абсолютный рекорд, причем третий год подряд, отметили там.
РИА Новостивчера в 23:36
Подробнее о событии

Несырьевой неэнергетический экспорт России

Коммерсантъ17:01

В 2020 году Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров

RT на русскомвчера в 12:10

Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году

РИА Новостивчера в 23:36

Вывоз принят

Российская газетавчера в 10:54

Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров

Lenta.ruвчера в 22:23

Россия поставила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году

ПРАЙМвчера в 22:10

Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос на 4%

ТАССвчера в 22:01
Интересное

Телефонные мошенники с сентября похитили у россиян более 6,7 млн рублей

"С сентября 2020 г. выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн руб. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 04:55

Счетная палата заявила о невыполнении целей проекта по поддержке вузов «5-100»

Российские университеты быстро поднимаются в глобальных рейтингах конкурентоспособности (ARWU, THE, QS), но за пять лет ни один из них, кроме МГУ, так и не вошел в топ-100 самых влиятельных вузов.
Газета.Ru16:00