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Российская газета
Российская газета

Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) обновил абсолютный рекорд третий год подряд. Его объем в 2020 году превысил 161,3 млрд долларов, что больше, чем в 2019 (155,1 млрд долларов) и 2018 (154,3 млрд долларов) годах. Такие цифры представили в Российском экспортном центре (РЭЦ).В источнике
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Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос на 4%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем за 2019 год и составил $161,3 млрд, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой на генерального директора Веронику Никишину.
ТАСС22:01
Подробнее о событии

Россия установила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году

Телеканал 360°23:22

Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос на 4%

ТАСС22:01

Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров

Lenta.ru22:23

Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ увеличился на 4% в 2020 году

News.ru22:23

Россия поставила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году

ПРАЙМ22:10

Россия увеличила объём несырьевого экспорта в 2020 году

REGNUM22:56

Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов

Российская газета22:00
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