Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) обновил абсолютный рекорд третий год подряд. Его объем в 2020 году превысил 161,3 млрд долларов, что больше, чем в 2019 (155,1 млрд долларов) и 2018 (154,3 млрд долларов) годах. Такие цифры представили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

С чего всё началось Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос на 4% Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем за 2019 год и составил $161,3 млрд, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой на генерального директора Веронику Никишину. ТАСС 22:01