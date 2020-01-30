Политика
ИнтерфаксНетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль
Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.
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Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Как шимпанзе ведут себя в детской комнате
Как показали многочисленные эксперименты, проводившиеся с шимпанзе во второй половине XX века, они способны общаться с использованием жестов, значков и т. п. При этом обезьяны вполне способны выстраивать эти символы в сложные «фразы», распознавать среди них те, что несут смысл, отбраковывать «мусор» и даже учить экспериментаторов правильной речи.
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Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
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Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
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Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
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Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
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На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
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Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
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Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Энергетика
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