Политика

ИнтерфаксИнтерфаксНетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.
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