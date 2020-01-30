Политика

REGNUMREGNUMНетаньяху и помилованная Путиным Иссахар вернулись в Израиль

Наама Иссахар, помилованная российским президентом Владимиром Путиным, вернулась в Израиль, передаёт 30 января 9 канал. Уточняется, что Иссахар прилетела в аэропорт им. Давида Бен-Гуриона тем же рейсом, что и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБК13:45

Все закончилось хорошо. Нетаньяху увез Иссахар в Израиль

ТАСС12:20

Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ru13:14

Десятки израильтян пришли встречать Нетаньяху и Иссахар в аэропорту

РИА Новости12:42

Самолет Нетаньяху с помилованной Путиным Иссахар приземлился в Израиле

Известия11:48

Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Интерфакс12:31

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар

Взгляд.ру05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ 14:51
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 11:26
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 09:56
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
REGNUM 18:48
Политика

Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
News.ru 07:29
Общество

В московских вузах продлили каникулы для китайских студентов

Каникулы для китайских студентов в московских вузах продлили из-за коронавируса до 1 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
MOS.news 05:14
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

РБК 16:00
Общество

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 15:00
Происшествия

В Москве кассир убил покупателя за кражу кофе

Как сообщает Telegram-канал Bazа, кассир заметил, что один из покупателей украл банку кофе и хотел выйти из магазина.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru 08:15
Происшествия

В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой

Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
РИА Новости 17:52
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Авто

Названа стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России

Стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.
Известия 12:23
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости 16:39
Гаджеты

Официальная премьера смартфона Realme C3 состоится 6 февраля

Китайский производитель Realme уже разослал приглашения на пресс-конференцию, главной темой которой станет премьера смартфона Realme C3.
Дни24 07:10
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Хоккей

Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.
РИА Новости 14:49
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек

Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:55
Футбол

Дзюба на тренировке забил гол и отразил пенальти

Решающими стали удар Артема Дзюбы и отраженный им же 11-метровый удар.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал 18:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В Минобороны сообщили, что 25 самолётов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.
RT на русском 18:55
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Газета.Ru 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное