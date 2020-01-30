Наама Иссахар, помилованная российским президентом Владимиром Путиным, вернулась в Израиль, передаёт 30 января 9 канал. Уточняется, что Иссахар прилетела в аэропорт им. Давида Бен-Гуриона тем же рейсом, что и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху и помилованная Путиным Иссахар вернулись в Израиль

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