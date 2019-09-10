Политика
Lenta.ruНетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан
Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе специального обращения, передает журналист Абрахам Гутман в Twitter.
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Нетаньяху намерен аннексировать часть Западного Берега после победы на выборах
Московский Комсомолецвчера в 08:53
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Происшествия
У арестованного агента Куртуа изъяли € 7 млн
Полицейские провели рейды в Монако, Лондоне и Льеже, в ходе которых у агента ряда бельгийских футболистов Кристофа Хенротая были арестованы две квартиры, лодка, три дорогих автомобиля и € 7 млн, сообщает Reuters.
Чемпионат 02:10
Политика
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Политика
CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона
В администрации президента США обсуждают возможность назначить госсекретаря Майка Помпео советником главы государства по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.
РБК вчера в 22:27
Армия и оружие
В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform 10 сентября в 13:42
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Экономика
Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне
Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru вчера в 20:29
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат вчера в 16:15
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Армия и оружие
ВВС Индии решили купить еще 33 российских истребителя
Как сообщает The Economic Times, представители ВВС Индии намерены выступить с предложением о приобретении 33 новых многоцелевых истребителей, в том числе 21 – Миг-29 и 12 – Су-30МКИ.
ИнфоШОС вчера в 07:52
Происшествия
В центре Улан-Удэ Росгвардия разогнала митинг
RuNews24.ru 02:36
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Футбол
Роналдиньо сыграет за колумбийский «Санта-Фе»
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо проведёт товарищеский матч в футболке колумбийского «Санта-Фе».
Евро-футбол.ру вчера в 16:46
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
Кино
Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Финансы
В ПФР рассказали, на сколько подрастут пенсии россиян за три года
Пенсионный фонд России представил проект своего бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, запланировано три повышения пенсий.
ФедералПресс 02:18