Политика

Lenta.ruLenta.ruНетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан

Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе специального обращения, передает журналист Абрахам Гутман в Twitter.
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Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

РБК10 сентября в 14:08
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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