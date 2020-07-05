Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании камбина.

с чего всё началось

Нетаньяху 2 июля заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

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