Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

Нетаньяху 2 июля заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании камбина.
РИА Новости09:06

Подробнее о событии

Нетаньяху: В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом

Российская газета10:31

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с COVID-19 в Израиле

Газета.Ru09:28

В Израиле сложилась «экстренная ситуация» с коронавирусом

Вести.Ru09:41

«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле

Комсомольская правда09:30

Премьер Израиля назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в стране

Lenta.ru09:48

Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

RT на русском09:25

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

РИА Новости09:06
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РБК 15:27
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В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Авто

Nissan опубликовал новый тизер электрического кроссовера Ariya

Производитель машин Nissan анонсировал точную дату презентации нового электрического паркетника Ariya, выпустив тизерные изображения модели.
Car.ru 02 июля в 12:15
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Игры

Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)

Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
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Экономика

В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов

Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
RT на русском 16:09
Армия и оружие

Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением

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Петр Ян прибыл на «Бойцовский остров» для участия в турнире UFC 251

Metaratings 09:56
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
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Наука

Ядовитые железы обнаружили у южноамериканской амфибии

Зоологи из США обнаружили у безногих южноамериканских амфибий кольчатых червяг полноценно развитые ядовитые железы.
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Автоспорт

Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии

Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».
REGNUM 15:25
Здоровье

Стоматологи рассказали, как выявить серьезные заболевания по языку

Стоматологи из Австралии рассказали, что по языку можно обнаружить наличие серьезных болезней.
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Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
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Общество

Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства

Если в семье оба или один родитель потеряли работу и встали на учет на биржу труда, то они могут рассчитывать на средства на детей не старше 18 лет.
Evo-rus.com 09:26
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Шоу-бизнес

Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер

Оперная певица Мария Максакова решила попробовать свои силы в шоу-бизнесе.
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Назван способный нормализовать давление у гипертоников сок

Британские специалисты рассказали, как можно нормализовать давление у людей, страдающих гипертонией.
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Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Ранее своим решением Верховный суд Великобритании однозначно признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, в связи с чем отказался возвращать Каракасу хранящиеся в Британии слитки золота на 930 миллионов евро.
Новые Ведомости 03 июля в 05:40
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
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Общество

Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.
Известия 14:27
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Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Газета.Ru 15:52
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