Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса. Власти могут ввести новые ограничения. Премьер объявил, что из-за второй волны эпидемии нужно запретить заседания в Кнессете (парламент).

Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

Экономика Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. 4

Экономика На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков.

Экономика Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках Российские водители смогут использовать права вместо паспорта, чтобы получать определенные банковские услуги.

Происшествия У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы "Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента. 83

Космос Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе» С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты. 3

Армия и оружие США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180 Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180. 2,4K

Религия Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами. 344

Общество Сторонники Навального начали травлю Малышевой из-за поездки в США Сторонники блогера Алексея Навального начали травлю врача и телеведущей Елены Малышевой из-за ее поездки в США в разгар пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд» По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 812

Политика Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. 449