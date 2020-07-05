Коронавирус
КоммерсантъНетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса. Власти могут ввести новые ограничения. Премьер объявил, что из-за второй волны эпидемии нужно запретить заседания в Кнессете (парламент).
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«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле
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