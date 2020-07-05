Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса. Власти могут ввести новые ограничения. Премьер объявил, что из-за второй волны эпидемии нужно запретить заседания в Кнессете (парламент).

Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 2,3K

Общество Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. 820

Гаджеты Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.

Шоу-бизнес Модель Playboy Ирина Иванова обнажила грудь на фото с отдыха Российская модель Ирина Иванова практически полностью обнажила грудь на фото с отдыха.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Политика Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

Происшествия СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 58

Общество Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Общество ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса В конце июня директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.

Общество Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места «Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина. 41

Происшествия Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.

Экономика Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников. 14