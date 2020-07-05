Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса. Власти могут ввести новые ограничения. Премьер объявил, что из-за второй волны эпидемии нужно запретить заседания в Кнессете (парламент).
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Нетаньяху: В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом

Российская газета10:31

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

РИА Новости09:06

В Израиле сложилась «экстренная ситуация» с коронавирусом

Вести.Ru09:41

«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле

Комсомольская правда09:30

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с COVID-19 в Израиле

Газета.Ru09:28

Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

RT на русском09:25

Премьер Израиля назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в стране

Lenta.ru09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
2,3K
Происшествия

Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции

В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми.
РБК 20:32
1
Общество

За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

Интерфакс 16:28
1,1K
Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
820
Гаджеты

Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK 16:26
Шоу-бизнес

Модель Playboy Ирина Иванова обнажила грудь на фото с отдыха

Российская модель Ирина Иванова практически полностью обнажила грудь на фото с отдыха.
Актуальные Новости вчера в 15:45
Футбол

«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс вчера в 02:18
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
2
Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

Семь зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, один из них - от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 03 июля в 06:17
7
Политика

Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского

Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Происшествия

СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани

Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Здоровье

Госпиталь на Свободненском ГПЗ построили за 45 дней

Амур.инфо вчера в 20:52
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
58
Наука

Новая мутация коронавируса стала в девять раз заразнее

Коронавирус мутировал и стал заразнее, предупреждает международная группа ученых.
iReactor вчера в 09:30
131
Общество

Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть

Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Общество

ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса

В конце июня директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 20:38
Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
41
Происшествия

Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой

На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.
Сахалин.Инфо 19:13
Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

РБК 20:09
7
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
70
Экономика

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
РБК 02:00
14
Политика

Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
3
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости 15:29
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
572
Наука

Процесс очистки мозга от мертвых нейронов запечатлели ученые

Во время новой работы специалисты смоделировали процесс очистки мозга от мертвых нейронов, за основу ученые взяли – цикл одного нейрона.
Rusargument 14:55
1
Шоу-бизнес

Актер Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович

Роман актера Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович набирает обороты, сообщают СМИ.
iReactor 08:25
9
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 17:16
4
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
31
Армия и оружие

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
264
Происшествия

Рыбообработчики из Бурятии объявили голодовку на Сахалине

Причиной отчаянного шага стало продление обсервации. Рыбообработчики из Бурятии объявили голодовку на Сахалине.
Ариг Ус 03:53
2
ещё по теме
Главное