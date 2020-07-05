Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса. Власти могут ввести новые ограничения. Премьер объявил, что из-за второй волны эпидемии нужно запретить заседания в Кнессете (парламент).
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Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании камбина.
РИА Новости09:06

Подробнее о событии

«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле

Комсомольская правда09:30

Премьер Израиля назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в стране

Lenta.ru09:48

В Израиле сложилась «экстренная ситуация» с коронавирусом

Вести.Ru09:41

Нетаньяху: В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом

Российская газета10:31

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с COVID-19 в Израиле

Газета.Ru09:28

Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

RT на русском09:25

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

РИА Новости09:06
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Здоровье

Опасное свойство клубники назвал диетолог

ToDay News Ufa 05:11
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Футбол

Манджукич сообщил о расторжении контракта с клубом «Аль-Духаиль»

РИА Новости 09:49
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
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Происшествия

В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник

Фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 13:09
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:27
Финансы

«Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина

Восемь специалистов дали прогноз на стоимость монеты и ответили на главные вопросы: когда закончится флэт, как низко может упасть цена BTC, как высоко подняться, и какой она будет в конце текущего года.
РБК 04:16
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Элла Суханова родила дочь

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Элла Суханова родила своего первенца.
Территория новостей 02 июля в 04:39
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Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
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Происшествия

В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери

Аргументы и Факты 12:32
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Происшествия

В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
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Футбол

Соболев не считает, что «Спартак» проиграл из-за судейства

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал для «Спорт-Экспресс» неожиданное поражение своей команды в домашнем матче против «Тамбова» со счетом 2:3 – при этом красно-белые дважды вели в счете, а решающий гол пропустили с пенальти.
ProstoProSport 04:45
Общество

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
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Общество

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
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Игры

Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
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Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

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Энергетика

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
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Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
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В ПФР объяснили нюансы индексации пенсий после увольнения

Закон об индексации выплат работающим пенсионерам снова отклонен.
ФАН 06:39
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
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Общество

Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах

Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
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Политика

Песков не подтвердил информацию о продаже рубашки Путина

На одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже рубашки Владимира Путина, которую он забыл в одном из отелей Нижнего Новгорода.
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