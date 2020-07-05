Коронавирус
КоммерсантъНетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса. Власти могут ввести новые ограничения. Премьер объявил, что из-за второй волны эпидемии нужно запретить заседания в Кнессете (парламент).
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«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле
Комсомольская правда09:30
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
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«Цены на нефть не достигнут пика еще 10 лет». Что делать с биткоином
В июне спрос на нефть был ниже прошлогоднего уровня на 12%, однако в банке отметили, что показатель уже начал восстанавливаться.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
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Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
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REGNUM вчера в 15:28
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16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
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Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
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В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
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Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
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Семак показал празднование «Зенита» в автобусе
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В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
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Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
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Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
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